Amist es wieder soweit: Wir freuen uns jetzt schon auf denunter dem MottoEs wird eine Demoparade und eine daran anschließende Kundgebung auf dem Schlossplatz stattfinden, jedoch kein Familienfest.Das Rahmenprogramm hat bereits am 17. Mai mit dem IDAHO* begonnen.Die Demoparade und die Kundgebung werden wir auchauf Youtube, Facebook und auf unserer Webseite im Live-Stream übertragen.ist das diesjährige Motto des CSD Karlsruhe.Um Corona und die unsichere Perspektive der Veranstaltung am ersten Juni Wochenende geht es uns aber eher weniger. Vielmehr wollen wir die Unterdrückung queerer Menschen in weiten Teilen der Welt, auch in Europa, im Blick behalten. Wir erleben in vielen Ländern eine regelrechte Rück-Abwicklung von sicher geglaubten Menschenrechten und wollen uns dem entgegenstellen, wollen aufmerksam machen und sensibilisieren für die Nöte vieler Minderheiten.