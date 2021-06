Quickie vom 3. Juni 2021, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

Lieblingsmenschen aufgepasst ! Am Donnerstag 03.06.2021, ab 15.00 Uhr ist es endlich soweit!



Die neue Lounge Lieblingsmensch in der Katharinenstr 1b, in Stuttgart öffnet, unter aktuellen Hygienemaßnahmen für Euch.



Falls ihr noch einen Schnelltest braucht könnt ihr in der FouFou Bar ganz einfach und unkompliziert einen machen.



Wir freuen uns schon so sehr auf euch. Eure Chrissy MAy & Sevcan Evcim (Ceegee)



Lieblingsmensch Lounge | Katharinenstr. 1 b | Stuttgart-Mitte |