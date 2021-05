Quickie vom 16. Mai 2021, eingestellt von StevenStgt

szene : mannheim

|

Ab jetzt könnt ihr Mitglied imwerden und damit die Arbeit desaktiv unterstützen.Und zwar ganz einfach über das Formular auf der QZM Homepage.Die Höhe der Beiträge(und noch viel mehr) wird erst auf der Mitgliederversammlung am 06.06. festgelegt, auf der ihr als Mitglied mitbestimmen könnt!Das letzte Jahr fühlt sich für uns alle unglaublich lang an und war für Viele sehr entbehrungsreich. Und in gerade diesem Jahr sind wir in die Aufbauarbeit für das Queere Zentrum gestartet.Wir haben Konzepte entwickelt, unzählige Immobilien besichtigt, Gespräche geführt, Veranstaltungen durchgeführt und vieles mehr – und doch hat der Weg des QZM gerade erst begonnen.Und mit dem Bezug der Übergangsimmobilie im Juni beginnt der nächste spannende Abschnitt für das Queere Zentrum Mannheim!