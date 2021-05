Quickie vom 10. Mai 2021, eingestellt von Rian

serie

Seit 7. Mai können die ersten 5 Folgen der Serie "All You Need" kostenlos in der ARD-Mediathek angesehen werden. Die Serie wird außerdem am 16. und 17. Mai auf ONE gesendet.

Quelle: ARD

Die neue Dramedy-Miniserie "All You Need" von Regisseur und Drehbuchautor Benjamin Gutsche handelt von vier schwulen Ma?nnern in Berlin: Langzeitstudent und Nachtschwa?rmer Vince (29), der geheimnisvolle Robbie (27), der zum Spießer mutierende Webdesigner Levo (34) und der erst spa?t geoutete Familienvater Tom (43) – sie alle verbindet eines: Die Suche nach Liebe und Geborgenheit.