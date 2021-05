Quickie vom 2. Mai 2021, eingestellt von StevenStgt

Am 8. Mai 2021 werden verschiedene Organisationen sowie Einzelpersonen mit Blumen am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Stuttgart (Karlsplatz) um 15 Uhr unter Einhaltung der Coronavirus-Schutzregeln (Abstand/FFP2-Mundschutz) gedenken.

Quelle: Bündnis Vielfalt für Alle

Amerinnern wir an denAnlässlich dieses wichtigen Gedenktages findet für alle Opfer der NS-Diktatur auf dem Stuttgarter Karlsplatz eine Gedenkveranstaltung statt.Auftakt ist umam Landgericht Stuttgart (Urbanstraße 20) und eine Zwischenkundgebung wird es am Hotel Silber (Dorotheenstraße 10) geben, dem ehemaligen Sitz der Gestapo von Württemberg und Hohenzollern, dem Ort, von dem aus bis in die 60er Jahre homosexuelle Männer nach §175 in der NS-Fassung von der städtischen Kriminalpolizei verfolgt wurden.