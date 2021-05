Quickie vom 30. April 2021, eingestellt von StevenStgt

queerfilmnacht

|

Diezeigt Euch imden französichen Film Klassiker "". Der Film wird in einer digital überarbeiteten Fassung in deutschen Sprache oder wahlweise im französischen Original gezeigt.Der Film wird Corna bedingte wieder im streaming zu sehen sein. Er kann den ganzen Monat Mai über online über PC, Tablet oder Handy angesehen werden.Sommerferien in einem französischen Küstenort. Für den 18-jährigen Matthieu, der mit seiner Familie angereist ist, eine Zeit seligen Nichtstuns. Das ändert sich schlagartig, als er den gutaussehenden Cédric kennenlernt, der ihm sofort gehörig den Kopf verdreht. Zunächst hält Matthieu sich noch schüchtern zurück. Doch die gegenseitige Anziehungskraft ist zu groß und schnell lassen die beiden ihren Gefühlen freien Lauf. Es beginnt eine Sommer-Romanze voll unschuldiger Sinnlichkeit. Man tollt nackt im Meer rum und treibt es ausschweifend in den Dünen am Strand.„Sommer wie Winter“ gilt längst als Klassiker des queeren französischen Kinos. 20 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2001 kehrt Sébastien Lifshitz’ wunderbar sinnlicher, unverkrampfter Debütfilm mit Jérémie Elkaïm und Stéphane Rideau in digital restaurierter Fassung zurück!