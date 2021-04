Quickie vom 17. April 2021, eingestellt von StevenStgt

Derhat sein Motto für die CSD Saison 2021 verkündet: Vomfindet in Stuttgart der Christopher Street Day (CSD) statt.Der Veranstaltungsreigen steht dieses Jahr unter dem. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des CSD-Vereins wird mit dem diesjährigen Motto nicht nur der Bogen zum ersten Motto („Stuttgart ist bunt“) gespannt, sondern auch die bunte Vielfalt im Stuttgarter Kessel genauer beleuchtet.Eine buntere und offenere Gesellschaft war und ist noch immer ein langwieriger Arbeitsprozess. Der CSD Stuttgart appelliert mit „Schaffe, schaffe – bunter werden“ an die Regenbogen-Community und alle Unterstützer*innen, sich dieser Arbeit gemeinsam weiter anzunehmen.Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona Pandemie wird es spannend werden, ob und in welcher Form die geplante CSD-Parde im Juli und das CSD-Straßenfest (Hocketse) in diesem Jahr stattfinden kann.