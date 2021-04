Quickie vom 11. April 2021, eingestellt von StevenStgt

szene

|

- „Wir lassen in der Corona-Pandemie niemanden allein“ – Solidarität mir LGBT Flüchtlingen in Griechenland". Abseitz Stuttgart und Just human - Menschlichkeit grenzenlos bieten uns ein Highlight in doppelter Hinsicht an.Joseph, ein aus Kamerun geflüchteter Tänzer, lehrt uns den Jerusalema-Tanz, der weltweit ein wichtiges Symbol für die Zuversicht geworden ist, dass wir die Corona-Krise gemeinsam überwinden werden.Er wird uns im 90minütigen Workshop den bekannten Tanz Jerusalema vermitteln, der weltweit ein wichtiges Symbol für Zuversicht geworden ist, dass wir die Corona-Krise gemeinsam überwinden werden. Auch einen traditionellen Tanz aus seiner Heimat wird Joseph mit uns einüben.Corona bedingt findet dieses Tanzevent alsstatt und kann von Euch allen per Internet von zu Hause erlebt werden.