In den letzten beiden Jahren bestand das Vorstandsteam des CSD Stuttgart aus Detlef Raasch, Brigitte Weigel und Marc Arnold. Von dem dreiköpfigen Vorstandsteam fassten Marc Arnold und Brigitte Weigel den Entschluss, nicht erneut für das Amt zu kandidieren. Marc Arnold schied somit nach zwei Jahren im Vorstand aus und Brigitte Weigel verabschiedete sich nach ganzen 11 Jahren ebenfalls aus dem Vorstand.





Brigitte wird dem CSD Stuttgart weiterhin als Mitglied im ehrenamtlichen Organisationsteam erhalten bleiben.

Am 28. März wurde im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung der, von den Mitgliedern der neue Vorstand gewählt. Dabei ergaben sich gleich zwei Änderungen.Detlef Raasch, eines der bisherigen drei Vorstandmitglieder, kandidierte auch in diesem Jahr und wurde von den Mitgliedern für ein weiteres Jahr gewählt.Ebenfalls zur Wahl stellten sich Marco Schreier und Selma Frey, die ohne Gegenstimmen in den Vorstand der IG CSD Stuttgart e.V. gewählt wurden. Sowohl Selma als auch Marco waren zuvor bereits Mitglieder im Orgateam des CSD Stuttgart und wagten nun den Schritt in den Vorstand.