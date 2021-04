Quickie vom 1. April 2021, eingestellt von StevenStgt

Der Film wird Corna bedingte wieder im streaming zu sehen sein. Er kann den ganzen Monat April über online über PC, Tablet oder Handy angesehen werden.







Sommer in der Brandenburger Provinz. Markus ist hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu seinen pflegebedürftigen Omas und der Sehnsucht nach einem anderen Leben in Berlin. In Tagträumen erscheint ihm immer häufiger eine Schar schillernder Dämonen als Vorboten einer queeren urbanen Wahlfamilie, die ihn aus seiner Einsamkeit befreit.



Als er sich in Duc verliebt, wird alles noch komplizierter. Denn eigentlich stehen in Markus’ Neubauwohnung schon die gepackten Kisten für den Umzug in die große Stadt.

