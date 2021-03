Quickie vom 20. März 2021, eingestellt von StevenStgt

szene

|

BerTA – Beratung, Treffpunkt und Anlaufstelle für Regenbogenfamilien und pädogische Fachkräfte in Stuttgart – wird erstmals amdieals virtuellen Treffpunkt organisieren und moderieren.Der LSVD Baden-Württemberg als Träger baut seit 2020 mit „BerTA“ eine neue Beratungs- und Anlaufstelle für Regenbogenfamilien in Stuttgart auf.Zur Anmeldung und für Eure Fragen nehmt einfach gerne Kontakt via Mail auf: info@regenbogenfamilien-stuttgart.de auf.