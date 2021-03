Quickie vom 28. Feb. 2021, eingestellt von StevenStgt

gayrechte

|

Dersoll im Grundgesetz verankert werden, fordert eine neue Kampagne.Dassoll um das Merkmal "Sexuelle und Geschlechtliche Identität" erweitert werden, queere Menschen so besser geschützt werden. Diese Forderung erheben Grüne, Linke und FDP seit langem. Jetzt verstärkt eine Kampagne von NGOs und politischen Verbänden das Ziel. Motto der Aktion: "".Es sei höchste Zeit, imdes Grundgesetzes endlich den Diskriminierungsschutz für alle Menschen der queeren Community zu verankern. Derzeit berät der Bundestag über den entsprechenden Passus, wobei dabei vor allem um den Begriff der "Rasse" geht, der dort noch verankert ist und der ebenfalls ersetzt werden müsse, heißt es in dem Aufruf.Zu den Erstunterzeichnenden gehören unter anderem Anne Will, Carolin Kebekus, Jochen Schropp, Rosa von Praunheim, Carolin Emcke, Ingo Zamperoni, Riccardo Simonetti, Else Buschheuer, Falk Richter, Hella von Sinnen und Olivia Jones.Auch Organisationen wie der Lesben- und Schwulenverband, die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität und der Bundesverband Trans* haben den Aufruf unterzeichnet.