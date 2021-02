Quickie vom 13. Feb. 2021, eingestellt von StevenStgt

Quelle: IG CSD Stuttgart

Große Versteigerungsaktion: Bild desIn Kooperation mit Künstlerin Tanja Schustereit versteigert der CSD Stuttgart seit Samstag, den 07. Februar 2021 auf seinem eBay-Account ein Bild des Stuttgarter Fernsehturms in Regenbogenfarben. Die Künstlerin stellt das Bild der IG CSD Stuttgart e.V., dem gemeinnützigen Trägerverein des CSD Stuttgart, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums kostenfrei zur Verfügung. Die Erlöse kommen vollständig dem CSD-Verein zugute.Das ca. 22x30 cm-große Bild des Stuttgarter Fernsehturms entstand laut Tanja Schustereit in Gedanken an den CSD: „Seit Jahren folge ich der Facebookseite, gehe gerne zu eurer Parade und habe diese 2020 sehr vermisst. Deswegen habe ich mir etwas einfallen lassen, mit dem ich den Verein gerne unterstützen möchte“, so die Künstlerin. Passende Gelegenheit hierzu bietet unser 20-jähriges Bestehen, das wir am 23.01.2021 feiern durften.