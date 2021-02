Quickie vom 7. Feb. 2021, eingestellt von StevenStgt

Der 23.01.2021 ist ein ganz besonderer Samstag für die, denn dassteht an!Um das gebührend zu feiern, wurde ein exklusives Jubiläumsmagazin gebastelt. In dem Heft findet ihr interessante Infos zur Vereinsentwicklung, Grußworte zum 20. Geburtstag, aktuelle Interviews mit einem der Gründungsmitglieder, mit dem Vorstand sowie mit Christoph Michl, dem ehemaligen hauptamtlichen Geschäftsführer.Außerdem könnt ihr in euren Erinnerungen an vergangene CSD Saisons schwelgen, denn in unserem Motto-Archiv findet ihr alle Mottos der vergangenen 20 Jahre. Das und viele weitere Inhalte rund um die IG CSD Stuttgart e.V. und die Regenbogen-Community warten auf euch.Dazu warten noch zahlreiche Grußbotschaften aus der Community sowie von Politiker*innen und Unterstützer*innen erreicht, die ihr auf unserer Jubiläumsseite finden könnt.Das Heft könnt ihr umsonst direkt hier auf unserer Homepage durchklicken. Reinschauen lohnt sich auf alle Fälle.