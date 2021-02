Quickie vom 30. Jan. 2021, eingestellt von StevenStgt

Quelle: VfB Stuttgart

Im Rahmen des "Erinnerungstags im deutschen Fußball" setzt der VfB Stuttgart auch in diesem Jahr ein besonderes Zeichen und lief im Heimspiel gegen Mainz 05 am Freitagabend mit einem buntenfür ein vielfältiges Miteinander auf.Die Erinnerungstag im deutschen Fußball ist angelehnt an den Internationalen Holocaust Gedenktag vom 27. Januar und soll in diesem Jahr insbesondere auf die gleichgeschlechtliche Liebe aufmerksam machen. Während der NS-Zeit verfolgte man Millionen als abartig stigmatisierte Menschen, quälte und ermordete sie, darunter auch unzählige Homosexuelle.Die gesamte Bundesliga sagt klar und deutlich: Nie wieder! Der VfB Stuttgart ließ für diese Aktion 1893 Regenbogentrikots anfertigen. Die an das Gründungsjahr des Klubs angelehnte, begrenzte Stückzahl war nach nur wenigen Minuten ausverkauft. Alle getragenen Trikots der Profis werden zugunsten verschiedenster VfBfairplay-Projekte versteigert.