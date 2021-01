Quickie vom 17. Jan. 2021, eingestellt von StevenStgt

Wir möchten Euch zu einer Livestream-Buchvorstellung & –Gespräch „herzlich einladen:Am, werden die (Mit-)Autorin Dr. Anna Hájková und der (Mit-)Herausgeber Dr. Lutz van Dijk ihr Buch über die im Konzentrationslager Auschwitz inhaftierten gleichgeschlechtlich liebenden Frauen und Männern vorstellen.Im von Ute Reisner und Joachim Stein von der Themengruppe Geschichte des Netzwerks LSBTTIQ Baden-Württemberg moderierten Gespräch wird es darum gehen, warum erst in den letzten Jahren mit der Einbeziehung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten in der öffentlichen Erinnerungskultur begonnen werden konnte und welchen Vorteil dies für alle Teile der Gesellschaft bietet – nicht nur in Deutschland und Polen. Noch immer muss um eine angemessene Berücksichtigung am Auschwitzgedenktag im Deutschen Bundestag wie auch in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz in Polen gerungen werden.Ausgrenzende Sexual- und Geschlechterrollen gehören neben Antisemitismus und Rassismus nach wie vor zum Kern des faschistischen Weltbilds. Sie sind wesentlicher Bestandteil demokratiefeindlicher Aktivitäten rechtspopulistischer Kräfte. Gerade in Baden-Württemberg diffamieren sie immer wieder in enger Zusammenarbeit mit christlich-fundamentalistischen Kreisen Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als „Frühsexualisierung“ und bringen diese in Verbindung mit Kindesmissbrauch und Pädophilie. Das wirft die Frage – nicht nur am Auschwitz-Gedenktag – auf, wie wir dieser rechten Propaganda und Demagogie am besten entgegentreten.