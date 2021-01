Quickie vom 2. Jan. 2021, eingestellt von StevenStgt

Auf vielfachen Wunsch zeigen wir hier nochmals der Link zur großen Silvester-Show von Eric Gauthier aus dem Theaterhaus Stuttgart.Das Beste kommt zum Schluss. Die Silvesterparty von Eric Gauthier aus dem Theaterhaus für YouTube ist meisterhaft inszeniertes Entertainment.Bis zum ersten Morgen von 2021 haben sich 11.000 Menschen reingeklickt zu „Eric Gauthier & Friends – Welcome the New Year“ – das sind etwa zehnmal so viel, wie im T 1 des Theaterhauses reinpassen. Wenn das neue Jahr so wird wie diese herausragende Produktion vom Pragsattel, die man noch bis zum 10. Januar kostenlos im Netz sehen kann, wird es entspannt, turbulent, berührend, mitreißend – und vor allem hoffnungsvoll.