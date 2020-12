Quickie vom 5. Dez. 2020, eingestellt von kaba-reh production



Gretchen 89FF. / Illustrator OMO GETI

kultur stuttgart

|

Quelle: kaba-reh production

Die Komödie besteht aus zehn kurzweiligen Szenen, in denen auf dieunterschiedlichsten Charakterkonstellationen von Regie und Schauspiel eingegangen wird.Welten tun sich auf bei diesem facettenreichen Ringkampf, in dem zutiefst menschliche Gefühle aufgegriffen werden und sich zum ergreifenden Schauspiel verdichten. Freuen Sie sich auf einen aberwitzigen Abend voller Komik in Reinkultur. Mit Zwerchfell Muskelkater Garantie! Horst Emrich hat diese Komödie wie immer facettenreich und pointiert inszeniert.Erfahren Sie die Höhen, Tiefen und Abgründen eines Probenprozesses in einem regulärem Theaterbetrieb, welche sonst nur der Regieassistent miterleben und meistens auch -erleiden darf und freuen Sie sich auf drei SchülerInnen aus Emrichs Theaterwerkstatt.