Quickie vom 31. Okt. 2020, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Die Veranstaltungsreihemuss in diesem Jahr leider abgesagt werden.Das Grundkonzept des Christmas Garden gewährleistet die aktuellen Anforderungen hinsichtlich Abstandswahrung und Hygiene in vollem Maße: Die Veranstaltungsorte sind weitläufig und unter freiem Himmel. Die Gästezahl ist begrenzt, damit die Besucher*innen das weihnachtliche Erlebnis in Ruhe genießen können. Zusätzlich wurde die Gästezahl deutlich reduziert und ein umfassendes Hygienekonzept für eine sichere Durchführung erarbeitet.Die Christmas Garden Deutschland GmbH war daher zuversichtlich, dass der Christmas Garden auch in diesem Jahr stattfinden würde.Die jüngste Entwicklung des Infektionsgeschehens und die eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie führen nun aber dazu, dass auch der Christmas Garden aus Gründen der Vorsorge nicht durchgeführt werden kann.Diese Entscheidung fällt nicht leicht, sie ist aber richtig. Die Trendumkehr der Infektionszahlen und die Sicherheit von Besucher*innen und Mitarbeiter*innen haben jedoch höchste Priorität.