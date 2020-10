Quickie vom 25. Okt. 2020, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Corona zum Trotz eröffnen Ceegee & Chrissy am 14. November das "" in der Katharinenstrasse 3 im Leonhardsviertel.Viele von Euch kennen Ceegee & Chrissy aus der Stuttgarter Gastroszene, in unzähligen Bars und Clubs haben sie schon am Tresen gestanden, jetzt verwirklichen sie ihren Traum und eröffnen ihre eigene Bar.Die beiden freuen sich auf ganz viele Lieblingsmenschen.Wir wissen, unsere Lieblingsmenschen lieben Gemütlichkeit, leckere Getränke, eine Portion Humor Und charmanten Service - Genau das sind Wir!