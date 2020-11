Quickie vom 1. Nov. 2020, eingestellt von kaba-reh production



Tiergeschichten - Illustrator Wolfgang Mennel

kultur stuttgart

|

Quelle: kaba-reh production

Manfred Kybers Tiergeschichten sind moderne Fabeln, Geschichten voll echtem Märchenton, in denen behutsam und ohne falsche Ambitionen von den großen Fragen der Welt und des Menschendie Rede ist. Sie sind von unvergessener Komik, der die tiefere Bedeutung nicht fehlt.Jugendherberge Stuttgart International jeweils 20:00 UhrSa. 17-10-2020 / So. 15-11-2020 / So. 13-12-2020