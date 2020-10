Quickie vom 5. Okt. 2020, eingestellt von kaba-reh production



Das Theaterstück ist eine „nicht öffentliche“ Probe von Goethes FAUST der Tragödie 1. Teil, Seite 89, fortlaufend (ff) und zeigt in verschiedenen kabarettistischen Variationen, die Höhen, Tiefen und Abgründe eines regulären Probenprozesses an Hand der sogenannten „Kästchenszene“.Spieltermine in der Jugendherberge Stuttgart International jeweils 20 Uhr: Sa. 10-10-20 / So. 11-10-20 / So. 18-10-20 / Fr. 06-11-20 / Sa. 07-11-20 / So. 08-11-20