Quickie vom 13. Sept. 2020, eingestellt von StevenStgt

erscheint im Tübinger Konkursbuch Verlag das neue Jahrbuch- zweisprachig auf Deutsch und Englisch.Nach zwei sehr themenbezogenen Ausgaben zur Tom of Finland Foundation und Berlin seit dem Mauerfall haben die Herausgeber diesmal mit dem Thema „Body Issues“ einen lockeren Rahmen vorgegeben. Stichworte sind: supersexuell – body positive / body shaming – schwuler Sex heute in Zeiten von Prep und Corona – Gesundheit – Tantra – Bondage – SM - Piercings und Toys - jung & alt – Erinnerungen an das unkomplizierte und direkte Cruising auf der Klappe und im Park – Sex übers Internet – Sexparties – White Trash – Rassismus … Der gemeinsame Nenner ist die Auseinandersetzung mit schwuler Erotik und Sexualität.