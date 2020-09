Quickie vom 13. Sept. 2020, eingestellt von StevenStgt

Ben - allein zu House! Terrasse + DJ Set Umbra.Am, imKriegsbergstraße 28, Stuttgart-Mitte.Euch erwarter ein inspirierendes Solostück über das Nachtleben, das Erwachsenwerden und die vielfältige Geschichte von House und Techno.Einlasses gibt Drinks und kleine Speisen zu erwerben.Nach der Vorstellung legt Umbra bis Mitternacht für euch noch feinsten Chicago, Vocal und Deep House auf!Auch bei schlechtem Wetter - Publikum sitzt überdacht!:)Tickets: 15 €, Bestellung per Mail: faninthemirror@gmx.de, oder direkt mit dem Ticket-Link über Paypal überweisen mit Angabe eures Namens und Anzahl der Tickets.Wenn möglich, versucht bitte, mit mindestens 4 Leuten zu kommen, da wir euch (am besten als Gruppe) an Tische platzieren müssen und zwischen den einzelnen Tischen der Mindestabstand eingehalten werden muss.