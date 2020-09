Quickie vom 30. Aug. 2020, eingestellt von StevenStgt

stuttgart

Wie immer, aber doch ganz anders - dasNicht nur aber auch weil wir finanziell darauf angewiesen sind, wollen wir auch in 2020 unser traditionelles Sommerfest durchführen. Leider lassen die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht zu, dass eng und abstandsfrei im Hof gesessen werden kann. Auch Selbstbedienung am Buffet (auch am Kuchenbuffet) ist ausgeschlossen. Wir müssen Euch mit Maske am Tisch bedienen. Für uns wird das eine ganz neue Herausforderung, weil wir dafür erheblich mehr Personal benötigen. Außerdem haben wir mit unserem Vermieter abgesprochen, dass wir die Hofeinfahrt für Sitzgelegenheiten mit nutzen, damit wir die Abstandsregeln auch möglichst gewissenhaft einhalten können. Jede besuchende Person muss sich auch registrieren lassen, sonst ist ein Besuch des Sommerfests leider nicht möglich. Ansonsten hat sich nicht viel geändert: Wir beginnen mit Weißwurst und Brezel ab 11.00 Uhr und gehen dann zu Kaffee und Kuchen über.Ab 14 Uhr öffnet unser Grill mit Fleischspezialitäten und leckeren vegetarischen/veganen Gerichten vom Grill. Wir versuchen, dem Fest so viel Unbeschwertheit wie möglich zu verleihen. Weil das an unseren Service besondere Herausforderungen stellt, sind wir auf jede helfende Hand angewiesen. Wer also Zeit und Lust hat, uns ein paar Stunden zu unterstützen, darf sich auf den üblichen Wegen gern bei uns melden.Trotz aller Einschränkungen freuen wir uns auf Euren Besuch.