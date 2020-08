Quickie vom 16. Aug. 2020, eingestellt von StevenStgt

csd friedrichshafen

Amfindet in Friedrichshafen dermit einer bunten Pride-Demo statt!Treffen ist umvor dem Rathaus in Friedrichshafen. Die Demo zieht dann durch die Stadt zu der Musikmuschel an der Uferpromenade, wo es eine Kundgebung mit Reden, Musik und ein paar Infoständen geben wird.Die Veranstaltung wird bis ca. 18 Uhr gehen.Bitte denkt daran, die Corona-Regelungen einzuhalten (Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten)! Die Trans*Youth Bodensee freut sich auf euer zahl- und farbenreiches Kommen!Bringt gerne Schilder und Pride Flags mit.