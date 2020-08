Quickie vom 28. Juli 2020, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Auf Grund der Corona Pandemie, wurde leider auch das Volksfest 2020 abgesagt.Trotzdem haben wir einen Weg gefunden, gemeinsam unsere Kultparty zu zelebrieren. Amwird Open Air über den Dächern von Stuttgart gefeiert.Dieda oben, findet auf dem Sky Beach Gelände im Freien auf über 2.000 m² unter Schirmen mit der Sky Nature Deko ohne Sand statt. Aufgrund der COVID-19 Regeln wird es kein Zelt geben. Aber für die richtige Volksfest-Stimmung wird natürlich gesorgt.DJ Robin, bekannt aus Mallorca und vom Cannstatter Wasen, sorgt mit der richtigen Musikauswahl für absolute Unterhaltung. Mit eigens interpretierten Songs setzt er ganz eigene Reize. Mit seiner Version des Partykrachers Cordula Grün schaffte er es nicht nur in die Gehörgänge seiner Fans, sondern direkt auf Platz 3, sowie sein Song: Party wie ein Rockstar auf Platz 1 der I-Tunes-Download-Charts.Natürlich wird auch für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt. Das süffige Münchner SPATEN Oktoberfestbier fließt aus den Zapfhähnen und die kulinarischen Spezialitäten, kommen frisch produziert von Benz Smartkitchen.Es gibt Tische für maximal 8 Personen; (pro Person 60€). Pro Person sind im Tischpreis enthalten: ein Brotzeitbrettl (18,80 €), 3 Maß Spaten Bier (á 11,00 €), Einlassgebühr (8,20 €)Bei schlechtem Wetter: Lieferung des Tischpakets nach Hause (Firma), Gutscheineinlösung oder Rückzahlung. Die Entscheidung wird 24h vor Event getroffen und per E-Mail mitgeteilt.und nur mit mit gültigen Personalausweis.Für die Kleiderordnung auf der Gaydelight da oben gilt natürlich: Trachtenpflicht. Die Damen dürfen sich also im Dirndl und die Herren in Lederhosen (oder auch umgekehrt;-) stylisch auf dem Skybeach in Szene setzen.Parken ist direkt vor der Tür möglich, inkl. vergünstigtem „Übernachtungsticket“ fürs Auto sowie Taxiruf.