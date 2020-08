Quickie vom 23. Juli 2020, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

Quelle: Lovepop Stuttgart

Im April haben wir unseren Gästen versprochen unsereJubelfeier irgendwann nachzuholen. Nun ist es soweit, denn wir haben die passende Location für unser, der Situation angepasstes, neues Konzept gefunden.Wir feiernin Weitmanns Waldhaus einen gechillten Lovepop Nachmittag & Abend. Das Waldhaus mit seinem riesigen, gemütlichen Biergarten liegt in den Wäldern des Stuttgarter Westens unterhalb des Birkenkopfs. Parkplätze und eine direkte Busanbindung aus der Innenstadt sind vorhanden.Zu fluffiger & chilliger Hintergrundmusik von Pop bis zu sommerlichen House Vibes von DJane Käry aus Frankfurt und dem Stuttgarter DJ Andy RX, beide in der ganzen Republik bekannt, bieten wir bei unserem queeren Frischluftvergnügen viel Abwechslung.Man kann sich an Tischen, auf Liegestühlen oder im loungigen Bereich aufhalten, kann aber auch selber Picknickdecken mitbringen. Für das leibliche Wohl wird an den Food- & Getränkesstationen oder an der Cocktailbar gesorgt. Das Speiseangebot reicht von Gegrilltem, über spanische Patatas Bravas bis zu Vegetarischem. Und natürlich gibt es auch Eis.Tanzen darf man zwar leider nicht, aber gegen mitwippen, mitswingen und mitsingen ist nichts einzuwenden. Auch sportlich kann man sich betätigen, es steht ein Sportplatz zum Frisbee & Federball spielen oder anderen Aktivitäten zur Verfügung, das entsprechende Equipement sollte man selber mitbringen.Natürlich handelt es sich um keine herkömmliche Tanzveranstaltung, aber unter Einhaltung der Coronaregeln können wir endlich wieder gemeinsam mit unseren Gästen & Freunden*innen feiern. Dazu haben wir auch den CSD Stuttgart, an den wir 1 € von den 4 € Eintritt spenden werden, und die Stuttgarter Bären als Partner mit ins Boot geholt.