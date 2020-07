Quickie vom 12. Juli 2020, eingestellt von StevenStgt

/ CSD im Zeichen von Corona:Aufgrund Corona wird der CSD in Mannheim am 08.08.2020 in veränderter Form stattfinden, teils virtuell, aber teilweise auch als Präsenzveranstaltung.Gepant ist ameinedurch zu führen. Startpunkt wird das Neckartor in Mannheim sein und es wird auch eine Abschlußkundgebung stattfinden.Genauere Infos zur Demo werden folgen.Zusätzlich wäre es schön, wenn möglichst Viele an diesem Tag Flagge zeigen, also die Regenbogen Fahne oder eine andere Queere Flagge an ihrem Gebäude hissen oder aus ihren Fenstern hängen würden.Dies wäre eine Aktion für öffentliche und private Einrichtungen aber auch jeden Haushalt. Eine aktive Ansprache von Institutionen und Firmen mit Flaggenmasten zur Flaggenaktion ist hier gewünscht und sicher notwendig.Der CSD lädt auch alle ein, ein Selfie, entweder alleine oder mit Partnern/Freunden mit unserem Motto, oder auch eigenen Forderungen, oder einer queeren Fahne zu machen.Dies soll dann auf unseren social media Kanälen geteilt werden. Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Menschen daran beteiligen würden.