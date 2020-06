Quickie vom 17. Juni 2020, eingestellt von DeWe

szene : stuttgart

|

Quelle: Stuttgarter Bären

Diebrummenwieder!Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes B.-W. lässt es zu, dass sich die Stuttgarter Bären & ihre Freunde ab Juli wieder zu ihrem traditionellen Stammtisch am 2. Donnerstag im Monat treffen können.Um einen Überblick über die Teilnehmerzahl zu bekommen und damit wir die entsprechende Zahl an Plätzen reservieren können, bitten wir um eine Anmeldung in der Facebook-Veranstaltung. Den Link dazu findet Ihr unten.Wir starten mit dem Stammtisch für Bären & Freunde am 09. Juli ab 20.00 Uhr imPatron Harry und sein Team freuen sich schon tierisch auf die Bärenmeute und erwarten uns mit einem leckeren Willkommens-Schnaps und der einen oder anderen Überraschung.Wir freuen uns auf Euch!