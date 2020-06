Quickie vom 14. Juni 2020, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

In Zeiten von Corona ist alles anders. Diezur Eröffnung des CSD Stuttgart wird in diesem Jahr als Live-Stream amim Rahmen des „Kastellsommer“ aus der neuen Kulturbühne an der Phoenixhalle im Stuttgarter Römerkastell gesendet.Auf der dortigen Bühne treten unter anderem Desirée Nick, Markus Barth, Sweet Sugar Swing auf. Moderiert wird der Abend von Slam-Poetin und Autorin Leticia Wahl. Zusätzlich zur Online-Übertragung wird es einem begrenzten Publikum möglich sein, die Show unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln live vor Ort in Bad Cannstatt mitzuerleben.Informationen zum Vorverkauf beziehungsweise zur Gültigkeit bereits gekaufter Tickets folgen in Kürze.