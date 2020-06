Quickie vom 11. Juni 2020, eingestellt von StevenStgt

Das Stuttgarterist wieder geöffnet.Dies kündigte die schwule Traditionsbar an, obwohl die Auflagen der städtischen Gaststättenbehörde bislang nicht zurückgenommen wurden. Anfang des Jahres hatten die Betreiber noch in einem öffentlichen Hilferuf erklärt, dass ein Weiterbetrieb so nicht möglich sei."Wir wollen die Wogen etwas glätten und die Aufregung erst mal beenden", begründet der Inhaber Rolf Steinacker dies gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten" – und verzichtet deshalb auf den Betrieb des bisherigen Darkrooms. In den nächsten Wochen werde sich zeigen, ob man das Lokal in etwas veränderter Form wirtschaftlich sinnvoll weiterführen könne.Die Corona bedingte Zwangspause haben wir genutzt, um das Eagle ein wenig zu modernisieren und gleichzeitig den gewohnten Charme zu erhalten. Damit das Eagle nun wieder starten kann, werden wir alle aktuellen Auflagen und Maßnahmen erfüllen, die in Baden-Württemberg für die Gastronomie in Zeiten von Corona gelten. Um die Abstandsregel einzuhalten, mussten wir das Platzangebot reduzieren und dürfen ausschließlich Sitzplätze belegen. Damit können wir nun max. 25 Personen bewirten, mit höchstens 2 Haushalten an einem Tisch. Wir bitten Euch daher um Verständnis.