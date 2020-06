Quickie vom 9. Juni 2020, eingestellt von Markus Wahlig

Die neue "Corona-Verordnung Saunen" vom 5. Juni macht es möglich: Ein Saunabetrieb darf im Prinzip wieder öffnen.



Aber nun kommt das Aber. Diese Verordnung strotzt nur so von lebensfremden Auflagen: Dampfbad: Verboten. Aufgüsse: Verboten. Kabinen und Sex: Verboten. Spielwiesen und Videoraum: Verboten.



Also: Wieso sollten wir in so einer Situation wiedereröffnen?

Für uns gilt: Wir machen dann wieder auf, wenn die dümmlichen Auflagen (weitgehend) verschwunden sind, bzw. nach Schweizer Vorbild in Empfehlungen umgewandelt wurden. Solange ist eben kein Angebot legal möglich, was das Qualitätslabel "Galileo" verdient.



Liebe Politiker! Es ist eine Schande, dass man Euch das erst erklären muss: Kein Kunde kauft ein Auto ohne Sitze und Räder, auch nicht zum reduzierten Preis.



Also, jetzt erst recht: Durchhalten, es dauert nicht mehr lange! Wir halten Dich weiter auf dem aktuellen Stand. Eure Galileo Ciy Sauna in Mannheim.

