Quickie vom 31. Mai 2020, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

Bei allen Überlegungen rund um den CSD Stuttgart 2020 im Zeichen der Corona-Pandemie hat für uns die Gesundheit und der Schutz unserer Besuchenden, Teilnehmenden und Mitarbeitenden höchste Priorität. Gleichzeitig sind wir unserem Vereinszweck verpflichtet. Daher ist es für uns wichtig, den Belangen von LSBTTIQ auch in diesen schwierigen Zeiten eine hörbare Stimme zu geben, für deutliche Sichtbarkeit zu sorgen und Vielfalt, Gleichberechtigung und Akzeptanz bestmöglich zu fördern. Beide Aspekte wollen wir in Einklang bringen.Die bisher bekannten Beschlüsse von Bund und Ländern vom 15. April 2020 zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie machen deutlich, dass die CSD-Polit-Parade und die CSD-Hocketse Juli in Stuttgart nicht in der bisherigen Form stattfinden können.An der Durchführung dermit Diskussionen, Gesprächs- und Informationsrunden, Gottesdiensten etc. vom 10. bis 26. Juli 2020 halten wir fest. Idealerweise sollen die Programmbeiträge und Aktionen rund um die Belange von LSBTTIQ als Mischung zwischen Präsenz- und Online-Event stattfinden, je nachdem was zum Zeitpunkt der Durchführung aus Gründen des Gesundheitsschutzes geboten ist.Am(25./26. Juli 2020) wird ein Online-Pride-Event als virtuelle Alternative zur Demonstration und zum Straßenfest stattfinden. Geplant sind neben einem abwechslungsreichen Programm mit verschiedenen Künstler*innen unterschiedliche inhaltliche Beiträge und Mitmach-Aktionen. Besonderer Fokus wird auf vielfältigen Möglichkeiten liegen, wie sich die Regenbogen-Community in ihrer ganzen Bandbereite bei dieser Online-Veranstaltung präsentieren kann.