Quickie vom 17. Feb. 2020, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Amspielt in der White Noise Bar die Münchner DJane NiciNation. Schon legendär ist ihr Set beim CSD Stuttgart 2019, wo sie als DJane dievertrat und die Hocketse am Samstag auf dem Schillerplatz eröffnete. Ihre Auftritte begeistern auch die Partygäste bei der Fabrique d' Amour in Augsburg, der Queer Rooftop in München oder beim Pink Monkeys.Club in Nürnberg. Nici bringt die Partygäste mit Pop, Dance & HipHop in Wallung.Im White Noise Club haben wir diesmal wieder die wundervolle Miss Evoice zu Gast und wird mit Deep House, Tech-House, Techno & Nu Disco den Club rocken. Nanni, wie sie genannt wird, ist nicht nur in unserem Partnerclub Romantica regelmässiger Gast, sondern gehört auch den Stuttgarter DJ Kollektiven Åromat, Låusche & Waldtraut Lichter an, die schon fast alle Clubs und elektronischen Parties der Stadt beschallt haben. Zur Unterstützung bringt sie Jochen Junker von Pauls Artists mit, die regelmässig das Climax rocken.Los geht es am 14. März um 23.00 Uhr, der Eintritt beträgt für Bar & Club 10€. Einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Einlass ab 18 Jahren.