Quickie vom 8. Feb. 2020, eingestellt von Competrisha_Drum

party : stuttgart

|

Queer Night mit J. Aria

Erste Ausgabe in 2020 und ja, wir bleiben queer as fuck.Erster DJ in unserem Reigen der Bender-Bookings ist J. Aria aus UK. Resident im Dalston Superstore, kann er euch alles geben: von EBM bis Jack-Traxxx bis klassischen House-Hymnen! Musikalisch umrahmt von den Hausbois kann man im vollen Aquarius-Modus dem Putzlicht trotzen.Wir unterstützen Diversität und Respekt und Gemeinschaftsgefühl. Daher kommt wie Ihr sein wollt, wir erledigen den Rest! Bussi und see you im Climax!