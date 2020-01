Quickie vom 18. Jan. 2020, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Nach der Wahnsinns-Sause im Januar legen wir im Februar gleich nochmal nach. Amhaben wir in derdie Frankfurter DJane Käry zu Gast. Egal ob bei der L-Word in Stuttgart, beim Bunten Rauschen in Karlsruhe, beim L-Beach an der Ostsee – dem grössten Frauenfestival Europas - oder bei der Milk'n Cream in Frankfurt, Käry begeistert überall in Deutschland mit ihren Sets. Mit Wildstyle-Pop, Dance, HipHop und Klassikern wird sie die Partygäste zum Schwitzen bringen.Im White Noise Club feiert an diesem Abend unser Resident DJ Martin Rapp, wie jedes Jahr im Februar, seinen legendären Birthday-Bash. Martin, der schon in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland bei so renommierten Parties wie der Greenkomm in Köln oder bei der Streetparade in Zürich an den Decks stand, hat sich für diesen besonderen Abend den Stuttgarter DJ Stefan Hehner, ein Part des DJ Duos Brünemann & Hehner – bekannt von der Electronic Biscuits Partyreihe im Climax Institutes – eingeladen. Ihre Passion gilt der elektronischen Tanzmusik mit ihren unterschiedlichsten Facetten.Los geht es am 8. Februar umder Eintritt beträgt für Bar & Club 10€. Einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Einlass ab 18 Jahren.