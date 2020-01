Quickie vom 13. Jan. 2020, eingestellt von StevenStgt

Derin Stuttgart wird nach 43 Jahren für Renovierungsarbeiten auf unbestimmte Zeit geschlossen - macht aber während dieser Zeit an anderer Stelle weiter.Der Kings Club in Stuttgart ist in die Jahre gekommen und Renovierungsarbeiten an der Elektrik und den sanitären Anlagen waren längst überfällig. Zunächst hat man geplante diese Renovierungsarbeiten im laufenden Betrieb durchzuführen. Diese hat sich jedoch als zu schwierig und aufwendig erwiesen. So muss nun das KC während der Renovierungszeit geschlossen werden. Und da die Renovierungszeit nicht absehbar ist, bleibt das KC zunächst auf unbestimmte Zeit geschlossen.Während der Renovierung des KC mach das KC unter den Namenan anderer Stelle weiter!In einer ehemalige Spielhalle an der Torstraße, wenige Schritte vom Tagblattturm entfernt, wird in Zukunft weiter gefeiert. In welcher Farbe sie ihr Interimslokal einrichten wird, wurde Laura gefragt. Natürlich – in Rot! „Ein Exil kann auch sexy sein“, meint Wirtin Laura. Und so können wir auch während der Renovierung des KC auf ein Partynächte im "KC im Exil" freuen.