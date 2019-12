Quickie vom 19. Dez. 2019, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Die Lovepop wird ab Januar 2020 musikalisch noch bunter, gleich 7 DJanes & DJs werden den Pop-Floor in der White Noise Bar im monatlichen Wechsel beschallen. Der White Noise Club bleibt in Zukunft der elektronischen Tanzmusik durch alle Sparten von House bis Techno vorbehalten. Und auch hier gibt es noch mehr DJanes & DJs als bisher zu hören.Am 11. Januar spielt in der White Noise Bar der von vielen queeren Veranstaltungen in ganz Deutschland bekannte DJ Matthew Black (Exile Köln, Buntes Rauschen Karlsruhe, Himbeerparty Mannheim u.v.m) Wildstyle Pop, Dance, Black & Queer Classics und bringt die Crowd zum Schwitzen. Die Lovepop Musikwunschliste liegt natürlich in der Bar auch wieder aus.Im White Noise Club gibt es im Januar eine Premiere. Erstmals spielen das DJ-Duo Hausbois und Tiffany la Fox zusammen unter dem Namen "Tiffy an the Bois", entstanden aus einer Feierlaune heraus bei der grandiosen CSD-Abschlussparty in unserer Glitzerperle Romantica. Die 3 DJs, die schon fast alle Stuttgarter Clubs beschallt haben, spielen Full-Bandwidth-House quer durch alle Sparten, angereichert mit feinem Diskoglitzer & allem was Spaß macht.Los geht es am 11. Januar um 23.00 Uhr, der Eintritt beträgt für Bar & Club 10€. Einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Einlass ab 18 Jahren.