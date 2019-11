Quickie vom 24. Nov. 2019, eingestellt von StevenStgt

Dersetzt Zeichen des Engagements gegen die Verbreitung von HIV/AIDS und ruft zur Solidarität mit HIV-Betroffenen auf.Weltweit erinnern seither jährlich amverschiedenste Organisationen an das Thema HIV/AIDS. Der Welt-AIDS-Tag dient auch dazu, Verantwortliche in Politik, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft daran zu erinnern, dass die HIV-AIDS-Pandemie weiter besteht.In Stuttgart bietet die AIDS-Hilfe Stuttgart traditionell am Welt-AIDS-Tag – 01.12. – folgende Veranstaltungen an, zu denen herzlich eingeladen wird:Fürwird von der AIDS-Hilfe Stuttgart schon seit Jahren zur Bildung einer Solidaritätsschleife auf derauf dem Stuttgarter Schlossplatz aufgerufen. Alle Teilnehmenden werden gebeten, sich möglichst rot zu kleiden! Es spricht ein Mitglied des Vorstands der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V.Anschließend folgt der gemeinsame Gang zuran der Staatsoper im Oberen Schloßgarten – Nähe Eckensee und Schicksalsbrunnen -, wo der an HIV/AIDS Verstorbenen gedacht wird, guter Brauch. Ende gegen 19.00 Uhr.besteht wieder Gelegenheit, sich am Stand der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit einem Glühwein oder Früchtepunsch aufzuwärmen.