Quickie vom 17. Nov. 2019, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Das GAY-Highlight in der Vorweihnachtszeit!



Auch dieses Jahr gibt es wieder unseren traditionellen Weihnachtsmarkt-Treffpunkt immer donnerstags ab 18 Uhr!

Gaydelight und adRivum präsentieren den Stuttgarter GAYnachtsmarkt!



Dieses mal wieder 4x:



Termine: Do. 28.11. | Do 05.12. | Do. 12.12. | Do. 19.12.2019



Es wird wieder ein stimmungsvolles, vorweihnachtliches Treffen.



Der Standplatz ist dieses Jahr auf dem Marktplatz, Ecke Marktstraße / Münzstraße, gegenüber dem Breuninger Markt.