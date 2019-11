Quickie vom 16. Nov. 2019, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Amgeht bei der Lovepop Stuttgart eine Ära zu Ende. Nach fast 12 Jahren verlässt Oberlovepopper Jürgen Endres alias DJ NT die Lovepop Stuttgart und wird sich in Zukunft auf die Augsburger Ausgabe der Kultparty und ihre Ableger konzentrieren. Ein neuer Job lässt das monatliche pendeln nach Stuttgart leider nicht mehr zu. Aber natürlich wird er immer wieder mal in Stuttgart auftauchen und mit seinem ganz speziellen, schrägen Lovepop-Sound von Wildstyle Pop über Dance, Electro, HipHop, Indie bis hin zu Queer Classics die White Noise Bar beschallen. Zum Abschied wird er nochmal richtig Gas geben und sicher den einen oder anderen ganz speziellen Lovepop-Hit der letzten Jahre rauskramen.Im White Noise Club gibt es diesmal ausnahmsweise keine elektronische Tanzmusik, sondern wir haben diesmal den Berliner DJ Caramel Mafia (Rachet & SchwuZ) eingeladen, der auf vielfachen Wunsch die Crowd mal wieder mit Black, HipHop, R&B, Trap and more versorgen wird.Ab Januar 2020 wird die Lovepop Stuttgart natürlich trotz Jürgens Abschied weitergehen, der 2. Oberlovepopper Dirk wird sie mit neuem Partner im White Noise weiterführen.Los geht es am, einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Der Eintritt kostet 10 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.