Quickie vom 23. Okt. 2019, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Amwird-Oberguru DJ NT von DJane Simoné aus Heidelberg vertreten, er geniesst seinen wohl verdienten Jahresurlaub. Simoné spielt in der White Noise Bar für die Crowd Wildstyle Pop, HipHop, Dance & Queer Classics und natürlich erfüllt auch sie die Musikwünsche unserer Gäste. Sie ist bundesweit eine der am meisten gebuchten DJanes, spielt seit Jahren regelmässig auf der Nature One und überzeugte mit ihren Sets das queere Publikum z.B. auch schon beim Gaywerk und der Himbeerparty in Mannheim. In Stuttgart spielte sie frühers schon im Club Comix und auf der L-Word, inzwischen ist sie seit Jahren regelmässiger Gast bei der Lovepop.Imgibt es feinste elektronische Tanzmusik von unserem Resident DJ Martin Rapp, der diesmal Andy RX zu Gast hat. Martin & Andy sind aus der elektronischen Clubszene Stuttgarts nicht mehr wegzudenken, egal ob Romantica, Kowalski, Climax oder Lehmann. Beide sind aber auch über die Grenzen Stuttgarts hinaus viel gebucht, so spielen beide z.B. regelmässig bei der Pipe in Köln.Los geht’s um, einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Der Eintritt kostet 10 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.