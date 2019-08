Quickie vom 4. Aug. 2019, eingestellt von StevenStgt

queerfilmnacht

|

Vomfindet in Stuttgart dasvon Salzgeber imin derstatt.Queere Filme sind unser Leben – und diese Leidenschaft ist seit über 30 Jahren Kern unserer Arbeit bei Salzgeber. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das nicht-heterosexuelle Kino immer weiter aufgefächert, ist vielstimmiger und internationaler geworden. Um die vorhandene Vielfalt an starken queeren Filmen abzubilden und zu feiern, bedarf es neuer Räume, die wir mit dem Queerfimfestival in Berlin, München und Stuttgart schaffen.