Quickie vom 4. Aug. 2019, eingestellt von StevenStgt

lgbttiq

|

2019 jähren sich die „Stonewall Riots“ zum 50. Mal. Der Widerstand von trans* Personen, Butches und Drags gegen die Polizeigewalt markierte den Beginn des Kampf für die vollständige Gleichstellung und Emanzipation von LSBTTIQ*. Die tragende Rolle von trans* Personen in diesem Ursprung wird leider häufig übersehen. Selbst die CSDs werden landläufig und in den Medien nur als „Schwulen- und Lesben-Parade“ wahrgenommen. Nach Berlin, Köln und anderen Städten soll 2019 daher nun der erste Trans* Pride Day (TPD) 2019 in Stuttgart stattfinden; es wird auch gleichzeitig der erste TPD in Baden-Württemberg sein.Um 12:30 Uhr geht es los mit einer kurzen Kundgebung. Von 13:00 - 14:00 Uhr werden wir mit einer bunten Demonstration durch die Innenstadt ziehen und ab 14:00 Uhr auf dem Schlossplatz zusammenkommen. Protest, Reden, Diskussionen, Informationen und Musik - wir feiern den ersten Trans* Pride Day Stuttgart!