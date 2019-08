Quickie vom 4. Aug. 2019, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

Nach der unfassbaren CSD-Party verkürzen wir die Sommerpause mit einem Special im brandneuen & stylishen Club Billie Jean.Dieses Highlight solltet Ihr auf keinen Fall verpassen, denn Euch erwartet eine einzigartige Partylandschaft.Wer einen weiteren dunklen Keller-Club in einfachem Schwarz erwartet,wird eines besseren belehrt. Im Billie Jean bekennt man Farbe. Dive into the colourworld – und die hat es in sich. Die 360° Dj-Kanzel, ein umwerfendes Lichtkonzept und separate Lounges ermöglichen den Gästen unmittelbare Nähe oder exklusiven Rückzugsort aber vor allem eins – ihre Liebe zur Musik auszukosten.Anders, bunt, smooth like a criminal Can’t wait to see you there!