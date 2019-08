Quickie vom 1. Aug. 2019, eingestellt von StevenStgt

Beim diesjährigen CSD Stuttgart gab es körperliche und verbale Übergriffe auf Teilnehmende durch homo-, bi-, trans* und inter*feindliche Personen. Wir Sagen Nein!



Am Wochenende gab es nach dem CSD Stuttgart und der Hocketse zwei tätliche Angriffe auf schwule Teilnehmer des CSD. Diese Vorfälle zeigen leider, wie stark Homo-, Bi-, Trans* und Interfeindlichkeit noch immer in der Gesellschaft verankert sind und wie Äußerungen von rechtsextremen Parteien und radikal fundamentalistische Religionsauslegungen zur Gewalt anstacheln. Wir Sagen Nein! Wir Wehren Uns!

Unsere Solidarität gehört auch der Türkischen Gemeinde, die wegen ihrer Teilnahme am CSD Stuttgart starken Anfeindungen ausgesetzt ist.