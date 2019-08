Quickie vom 30. Juli 2019, eingestellt von DeWe

stuttgart

Quelle: Lovepop Stuttgart

Nach der wahnsinnigen Lovepop CSD Edition machen wir erstmal Sommerpause und legen die Füsse hoch.Weiter geht es dann ambeiwo wir erstmals auf dem Lovebeats-Floor im White Noise Club den erfolgreichen Stuttgarter DJ und Produzenten ALEXANDER Maier zu Gast haben. Alex, ein Urgestein der Stuttgarter House - und Technoszene, spielt und produziert von emotionalen und frischen Deep-House, über Acid bis hin zu dunklerem Detroit-Techno und liebt die Melancholie. Es gibt keinen Stuttgarter Club, den er nicht schon öfters bespielt hat und in unserem Partnerclub Romantica ist er monatlich mit seiner eigenen Partyreihe „Maier's Lab.“ am Start. An seiner Seite steht ein weiteres DJ Urgestein aus Benztown, unser Resident DJ Martin Rapp.Auf dem Lovepop-Floor in der White Noise Bar gibt es wie fast immer den gewohnt fluffigen Lovepop-Sound quer durch fast alle Genres von Pop, HipHop, Dance & Indie bis hin zu Electro mit Lovepop Oberguru DJ NT.Los geht es um 23.00 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Einlass ist ab 18 Jahren möglich.