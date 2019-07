Quickie vom 18. Juli 2019, eingestellt von StevenStgt

Das neuefür den Sommer ist soeben erschienen und liegt für Euch an zahlreichen Auslegestellen in ganz Baden-Württemberg zur Abholung bereit.Unsere Abonnenten erhalten Ihr SCHWULST Magzin wieder ganz bequem per Post zu sich nach Hause übersandt.Im neuen SCHWULST erwarten Euche zahlreiche Bericht aus der LSBTTIQ-Szene in Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt. Dazu Informationen zu den anstehenden CSD´s in Stuttgart und Mannheim. Berichte rund um das diesjährige Stonewall Jubiläum, wertvolle Reistipps für die nächste Urlaubsplanung, unsere Kolumnen von Frl. Wommy Wonder, Hannes Steinert mit seinen Comics, u.v.m.Nun aber viel Freude mit den neuen SCHWULST Magazin