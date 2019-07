Quickie vom 16. Juli 2019, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

|

Den Höhepunkt desstellt ohne Zweifel diedurch die Stuttgarter Innenstadt dar. Diese ist als politische Demonstration dient dazu, die politischen und gesellschaftlichen Forderungen der Regenbogen-Community öffentlich darzustellen. Dazu gehören insbesondere lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen.Amstartet umder diesjährige Marsch für die vollständige rechtliche Gleichberechtigung und gesellschaftliche Akzeptanz. Zur Demonstration werden erneut etwa 90 Formationen mit weit mehr als 6.500 Teilnehmenden im Zug erwartet. Über 175.000 Besuchende werden am Straßenrand die farbenfrohe, friedliche und politische Demonstration säumen.Zeigt "Mut zur Freiheit", denn unter diesem Motto steht die diesjährige Stuttgarter Regenbogen-Parade. Lasst uns alle gemeinsam am Samstag, 27. Juli ein leuchtendes Zeichen für Vielfalt, Respekt, Akzeptanz und Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft setzen.